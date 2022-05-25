НАТО "здатен лише висловлювати різні рівні занепокоєння", - Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив НАТО в тому, що альянс "буквально нічого не робить" перед загрозою російського вторгнення
Про це повідомляє The Guardian, цитуючи виступ очільника українського зовнішньополітичного відомства на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
"НАТО як альянс, як інституція, повністю відсторонився і практично нічого не робить. Мені шкода це говорити", - сказав Кулеба.
Очільник українського МЗС охарактеризував позицію НАТО в українсько-російській війні як "фактичну бездіяльність". Поки Альянс повністю самоусунувся від українсько-російської війни, Євросоюз ухвалює "революційні, проривні рішення, яких навіть вони самі не очікували прийняти", на підтримку Києва.
"Війна – це завжди випробування, яке знімає маски", - сказав міністр закордонних справ України.
Кулеба також відкинув заяву Москви про те, що вона готова надати гуманітарний коридор для виходу з України кораблів, які перевозять продовольство, в обмін на скасування деяких санкцій.
Він сказав аудиторії в Давосі: "Кращого прикладу шантажу в міжнародних відносинах не знайти. Якщо хтось акцептує його, я думаю, що з цією людиною є проблеми, і ми не повинні витрачати занадто багато часу, намагаючись зрозуміти, чому ця людина робить це".
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