Про це інформує The Guardian з посиланням на прессекретаря президента Туреччини президента Ібрагім Калин.

"Ми дуже чітко передали наше повідомлення про те, що процес не просуватиметься вперед, якщо проблеми безпеки Туреччини не будуть вирішені за допомогою конкретних кроків і в рамках певного графіка", – сказав прессекретар президента Ібрагім Калін.

У повідомленні йдеться, що Анкара звинуватила фінський і шведський уряди в прихильності до Робітничої партії Курдистану, що входить до переліку терористичних груп у Туреччині. Натомість занепокоєність турецької влади у скандинавських столицях пообіцяли вважати.

Також у 2019 році Швеція запровадила ембарго на продаж зброї Туреччині через інтервенцію до Сирії. Прессекретар президента Туреччини наголосив, що тут є позитивні зміни: "Ми не вважаємо доречним, щоб союзники накладали санкції один на одного для ослаблення альянсу та ощасливлення ворогів".

Міністр закордонних справ Фінляндії вважає, що розбіжності з Туреччиною щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу будуть вирішені в найближчі тижні.

13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів.

14 травня радник Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію щодо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії: "Ми не зачиняємо двері".

16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

20 травня Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про "заходи адекватної протидії" на інтеграцію Швеції та Фінляндії до НАТО - розгортання нових військових частин та підрозділів.

21 травня Голова турецької "Партії націоналістичного руху" (ПНР) Девлет Бахчелі заявив, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО стане причиною продовження війни Росії проти України.

Згодом міністерство закордонних справ РФ почало погрожувати Фінляндії через членство в НАТО військовою відповіддю.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО ніколи не планувався, але Російська Федерація не залишила їм іншого вибору.

24 травня стало відомо, що головні умови Туреччини для зняття блокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО - припинити підтримку Курдистану і тих, "з ким бореться Туреччина".

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