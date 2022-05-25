Бербок: Росія не залишила Фінляндії та Швеції іншого вибору, як вступити до НАТО

Про це вона сказала під час брифінгу.

"У Балтійському регіоні, де ми десятиліттями покладалися на діалог з Росією і регіональне співробітництво, зараз настав поворотний момент в політиці безпеки. Ніколи не планувалося, що Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО, але Росія не залишила їм іншого вибору", - наголосила Бербок.

За її словами Швеція і Фінляндія є "справжнім надбанням Альянсу" і Німеччина зробить все можливе, щоб підтримати на цьому шляху своїх партнерів.

"Після десятиліть дуже тісної співпраці цей зворушливий історичний крок також означає, що Північна Європа зростає разом з точки зору політики безпеки", - додала Бербок.

13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів. 14 травня радник Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію щодо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії: "Ми не зачиняємо двері". А 16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

16 травня у МЗС Росії заявили, що не миритимуться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.

18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

Згодом міністерство закордонних справ РФ почало погрожувати Фінляндії через членство в НАТО військовою відповіддю.

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