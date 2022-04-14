Нацбанк дозволив українцям купувати готівкову валюту

Про це повідомляє НБУ.

Відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій. При цьому для запобігання тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальним обсягом купівлі нею готівкової іноземної валюти та обсягом її продажу. Така різниця розраховуватиметься, починаючи з 13 квітня 2022 року.

"Курс продажу готівкової валюти уповноваженими установами може відхилятися не більш як на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції. Водночас курс не може бути нижчим за офіційно встановлений", – додають у повідомленні.

З метою недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

Зауважимо, за оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. У 2022 році інфляція може перевищити позначку 20%.