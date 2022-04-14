Нацбанк прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 20%

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Подорожчання товарів і послуг зумовлюватимуть, зокрема:

порушення виробничих процесів;

логістичні проблеми через тимчасову окупацію частини територій, руйнування транспортної інфраструктури та, як наслідок, нерівномірно розподілену пропозицію за окремими регіонами;

ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, яка відбулася напередодні війни;

високу вартість енергоносіїв у світі, що тиснутиме на вартість палива та товарів і послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості.

Водночас зростання цін стримуватиметься заходами Національного банку та уряду України. Мова йде про тимчасову фіксацію обмінного курсу гривні, яка стримуватиме ймовірне погіршення очікувань та подорожчання імпортних товарів. До цих заходів входить також зниження податків, у тому числі непрямого оподаткування імпорту, фіксація цін на житлово-комунальні послуги, та адміністративне регулювання цін на низку продуктів харчування та паливо.

"Додатковий стримувальний вплив матиме надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту", – зазначили в НБУ.

Раніше повідомляли, що Національний банк України триматиме офіційний курс на рівні 29,25 грн за долар до закінчення воєнного стану.