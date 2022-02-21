Нацбанк поки що ефективно справляється з подоланням панічних настроїв на валютному ринку - експерт
На минулому тижні Національний банк продав $503 млн, щоб збити панічні настрої і врівноважити валютний ринок. З цим завданням центробанк поки що справляється
Про це головний редактор інтернет-видання “Економічна правда” Дмитро Дєнков розповів у програмі "Еспресо:Капітал з Андрієм Яніцьким" на Еспресо.TV.
“НБУ продав за минулий тиждень близько півмільярда доларів. Це чимала сума, вона пояснюється панічними настроями на ринку… Новини зі Сходу будуть тягнути ще більше гривню додолу. Але НБУ продає долари, щоб збити ці настрої і врівноважити ринок. На мою думку, вони поки що справляються з цією ситуацією”, – сказав він.
Щоб уникнути дисбалансів на ринку, центробанк насичує його доларами з міжнародних резервів, пояснив Дєнков.
Як повідомляв НБУ, міжнародні резерви України станом на 1 лютого становили $29,3 млрд.
“Наразі це достатня сума, щоб впоратися з панічними настроями”, – додав Дмитро Дєнков.Нагадаємо, член Ради Національного банку Василь Фурман відзначав, що основна причина послаблення гривні полягає у геополітичній напруженості, що склалася довкола України. Тож щойно цей фактор буде вичерпаний, курс гривні повернеться до рівня 2021 року.
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