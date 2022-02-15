Гривня відвоює втрачені позиції, щойно вичерпається тема ескалації довкола України, - член Ради НБУ
Основна причина послаблення гривні полягає у геополітичній напруженості, що склалася довкола України. Тож щойно цей фактор буде вичерпаний, курс гривні повернеться до рівня 2021 року
Про це член Ради Національного банку Василь Фурман розповвв в програмі "Про гроші з Олекснадром Морщавкою" в ефірі Еспресо.TV.
"Ймовірність війни низька, але триває гібридна інформаційна війна, і вона б’є по українській економіці, гривні. Щойно цей фактор буде вичерпаний, гривня відвоює втрачені позиції", – сказав він.
На його думку, якби не геополітичні ризики, курс гривні цього року продовжив би незначні коливання, як це було в 2021 році.
Фурман пояснив, що в ситуації постійного інформаційного потоку щодо можливого вторгнення з боку РФ люди страждають від невизначеності та намагаються убезпечити себе в разі поганого сценарію розвитку подій. Така поведінка сприяє курсовим коливанням, однак фундаментальних факторів для подорожчання долара відносно гривні нема.
"Основна причина, чому послаблюється гривня протягом січня і лютого – це геополітичний фактор, психологічний фактор", – підкреслив Фурман.
- Нагадаємо, курс гривні на міжбанківському ринку в понеділок, 14 лютого, сягав 28,6 грн/$. Натомість до обіду 15 лютого гривня укріпилася до 28,2 грн/$. На готівковому ринку курс у вівторок складає 28,15-28,25 грн/$.
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