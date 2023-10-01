Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету, присвячену українському борщу
Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети "Український борщ" - їх можна буде придбати в інтернет-магазині НБУ з 4 жовтня 2023 року
Про це йдеться у телеграм-каналі нацбанку.
"Ця страва давно вийшла за межі кулінарного мистецтва, ставши справжнім культурним феноменом всередині України та за її межами", - йдеться у заяві. Нацбанк також нагадує, що минулого року ЮНЕСКО внесла борщ до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини.
Презентував пам’ятні монети "Український борщ" заступник Голови НБУ Олексій Шабан на фестивалі нематеріальної культурної спадщини "Жива культура – Живий світ", який відбувся в Національному музеї народної архітектури та побуту України.
"Ми вважаємо своїм обов’язком бути дотичними до збереження та примноження української культури та національної спадщини. І ці нові монети стануть ще одним нагадуванням про унікальність нашої країни та її народу", – зазначив Олексій Шабан.
Дизайн монети розробив художник Микола Кочубей.
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