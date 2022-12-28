Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну купюру до 300-річчя Григорія Сковороди
Відзавтра Національний банк України вводить в обіг нову пам'ятну банкноту до 300-річчя філософа, поета й педагога Григорія Сковороди
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
29 грудня до ювілею українського філософа вийде в обіг пам'ятна банкнота номіналом 500 гривень.
"Святкування 300-річчя великого українського мислителя Григорія Сковороди – це подія року у сфері культури. Вона була внесена до календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. Філософа знають як композитора, співака, перекладача, вчителя та художника не тільки в нашій країні. Нині для українців Григорій Сковорода – провісник свободи, яку ми так виборюємо сьогодні для всього цивілізованого світу", – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
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