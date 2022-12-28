Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

29 грудня до ювілею українського філософа вийде в обіг пам'ятна банкнота номіналом 500 гривень.

"Святкування 300-річчя великого українського мислителя Григорія Сковороди – це подія року у сфері культури. Вона була внесена до календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. Філософа знають як композитора, співака, перекладача, вчителя та художника не тільки в нашій країні. Нині для українців Григорій Сковорода – провісник свободи, яку ми так виборюємо сьогодні для всього цивілізованого світу", – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Вакарчук пожертвував 350 тис. грн на відновлення музею Сковороди на Харківщині, який знищили окупанти.

У Львові відкриють виставку "Мудрість, як зброя" до 300-річчя Сковороди. Виставка включатиме твори живопису, графіки, декоративного і сучасного мистецтва, ткацтво.

До 300-ліття Григорія Сковороди підготували добірку подій та проєктів, які допоможуть відкрити культового філософа з нового боку.

Раніше до 150-ліття української оперної співачки Соломії Крушельницької Національний банк України випустив пам'ятну монету.

Нацбанк увів в обіг двадцятигривневу монету, присвячену 300-річчю українського філософа Григорія Сковороди.

19 грудня Ощадбанк презентував ексклюзивну серію із п'яти монет: Русскій воєнний корабль, Чорнобаївка, Тракторні війська, Україна в моєму серці та Паляниця.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb