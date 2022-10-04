Відповідне відео опублікували у твіттері Нацгвардії.

"Під час контрнаступу на Харківщині, гвардійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ ефектно знищили ворожий склад з боєприпасами. Воїни-гвардійці мужньо та професійно обороняють Україну. Ворог буде розбитий", – зазначено в дописі.

Як повідомив сьогодні, 4 жовтня, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, Збройні Сили України звільнили від російських окупантів уже 1534 населені пункти. Зокрема, на Харківщині деокупували Борівську Андріївку та Богуславку.

Міноборони РФ визнало вихід своїх військ майже з усієї території Харківської області та великий відступ на півночі Херсонської області

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