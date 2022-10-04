Нацгвардійці показали, як ефектно знищили російський склад з боєприпасами на Харківщині
Воїни Національної гвардії України під час контрнаступу на Харківщині знищили ворожий склад з боєприпасами
Відповідне відео опублікували у твіттері Нацгвардії.
"Під час контрнаступу на Харківщині, гвардійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ ефектно знищили ворожий склад з боєприпасами. Воїни-гвардійці мужньо та професійно обороняють Україну. Ворог буде розбитий", – зазначено в дописі.
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