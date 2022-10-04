Українські захисники звільнили уже 1534 населені пункти
З початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили України звільнили від російських окупантів уже 1534 населених пунктів
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Уже деокуповано 1534 населені пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів держвлади. Понад 502 населені пункти розміновано. Національна поліція відновила роботу в 1200 населених пунктах. Органи місцевого самоврядування запрацювали у 1508 населених пунктах", – сказав Тимошенко.
Загалом лише на Харківщині деокуповано - 483 населені пункти.
Також заступник керівника Офісу президента розповів, що нині відновлено газопостачання у 1026 населених пунктах, а електроенергія та вода - 976 і 966, відповідно.
- 1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману.
- Пізніше українські військові показали, як підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман.
- У Східному угрупованні військ підтвердили, що ЗСУ увійшли до Лиману.
- Після цього міністерство оборони Росії визнало, що російські окупанти відступили з Лиману.
- Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня 2022 року повідомив, що місто Лиман, що на Донеччині, було повністю зачищене від окупантів.Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.
- 3 жовтня повідомлялося, що ЗСУ звільнили Борову поблизу Ізюма на Харківщині.
- 4 жовтня стало відомо, що ЗСУ звільнили села Борівська Андріївка та Богуславка Харківської області.
- Над звільненим Лиманом офіційно підняли прапор України.
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