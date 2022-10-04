Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Уже деокуповано 1534 населені пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів держвлади. Понад 502 населені пункти розміновано. Національна поліція відновила роботу в 1200 населених пунктах. Органи місцевого самоврядування запрацювали у 1508 населених пунктах", – сказав Тимошенко.

Загалом лише на Харківщині деокуповано - 483 населені пункти.

Також заступник керівника Офісу президента розповів, що нині відновлено газопостачання у 1026 населених пунктах, а електроенергія та вода - 976 і 966, відповідно.

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