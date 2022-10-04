Над деокупованим Лиманом офіційно підняли український прапор
4 жовтня над звільненим Лиманом офіційно підняли прапор України
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах", - написав Кириленко.
Сьогодні, 4 жовтня, над деокупованим Лиманом підняли український прапор.
"Дякую нашим Збройним силам за те, що очищають від ворога наші українські землі. Окупанти залишають по собі руїни. Але головне - це наша земля. Усе відбудуємо наново", - наголосив очільник області.
Кириленко повідомляє, що в регіоні починають налагоджувати логістику, завезення гуманітарної допомоги та видачу пенсій. Утім, тим, хто евакуювався повертатися до звільнених територій ще зарано.
"Триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко. Війна ще зовсім близько. Усе повернемо, і всі повернемося - на все свій час", - додав Кириленко.
- 1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману.
- Пізніше українські військові показали, як підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман.
- У Східному угрупованні військ підтвердили, що ЗСУ увійшли до Лиману.
- Після цього міністерство оборони Росії визнало, що російські окупанти відступили з Лиману.
- Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня 2022 року повідомив, що місто Лиман, що на Донеччині, було повністю зачищене від окупантів.Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.
- Російські окупанти під час деокупації тікали з Лиману до міста Щастя.
- Речник Нацгвардії України Руслан Музичук зауважив, що відновлення контролю над Лиманом є стратегічно важливим для подальших дій ЗСУ.
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