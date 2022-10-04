Над деокупованим Лиманом офіційно підняли український прапор

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах", - написав Кириленко.

Сьогодні, 4 жовтня, над деокупованим Лиманом підняли український прапор.

"Дякую нашим Збройним силам за те, що очищають від ворога наші українські землі. Окупанти залишають по собі руїни. Але головне - це наша земля. Усе відбудуємо наново", - наголосив очільник області.

Кириленко повідомляє, що в регіоні починають налагоджувати логістику, завезення гуманітарної допомоги та видачу пенсій. Утім, тим, хто евакуювався повертатися до звільнених територій ще зарано.

"Триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко. Війна ще зовсім близько. Усе повернемо, і всі повернемося - на все свій час", - додав Кириленко.