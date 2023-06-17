Націоналізація банків підсанкційних власників: Зеленський підписав закон

Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради.

За задумом законотворців, націоналізація банків підсанкційних власників має відбуватися так, щоби припинення їхньої участі у банківській системі держави не заподіяло шкоди інтересам клієнтів і вкладників.

Закон зокрема забороняє підсанкційним особам набувати або збільшувати істотну участь у банку та можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності ознак неплатоспроможності.

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