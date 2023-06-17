Націоналізація банків підсанкційних власників: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану", що спрощує націоналізацію фінустанов, які належать підсанкційним особам
Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради.
За задумом законотворців, націоналізація банків підсанкційних власників має відбуватися так, щоби припинення їхньої участі у банківській системі держави не заподіяло шкоди інтересам клієнтів і вкладників.
Закон зокрема забороняє підсанкційним особам набувати або збільшувати істотну участь у банку та можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності ознак неплатоспроможності.
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- У жовтні 2022 року власник Альфа-Банку підсанкційний російський мільярдер Михайло Фрідман заявляв про готовність докапіталізувати Альфа-Банк Україна на $1 млрд або передати його під контроль держави заради скасування санкцій.
- У березні 2023 року Financial Times написав, що російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, прагнучи звільнитися від санкцій.
- Представники українського та міжнародного громадянського суспільства та академічних кіл звернулися до наглядових інституцій ЄС і Великої Британії із заявою про те, що власники Альфа-Банку й інші кремлівські олігархи мають залишатися під санкціями.
- ABH Holdings продає в Росії компанії Альфа-банк та Альфа Страхування та інші активи у країні, щоби вивести його власника, Михайла Фрідмана, з-під санкцій.
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