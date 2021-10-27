Нацкомісія з цінних паперів поповнила список підозрілих інвестпроєктів ще сімома компаніями
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) поповнила список сумнівних інвестиційних проєктів ще сімома компаніями
Про це повідомила пресслужба НКЦБФР.
Згідно з повідомленням, Нацкомісія додала до списку ненадійних інвестиційних ініціатив ще сім компаній. За словами члена Комісії Іраклія Барамії, ці компанії привернули увагу, оскільки відповідають ознакам фіктивності інвестиційного проєкту, які розробив регулятор.
Так, НКЦБФР звернула увагу на неблагонадійність проєктів EverFX, Freshforex, Royal Trust Group, GTTC Trade, Finvesting, Trading Global та LimeFX.
У пресслужбі також нагадали, що у разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт на сайті регулятора, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності за допомогою розроблених НКЦБФР ознак.
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