Нацполіція: найбільші масові поховання на деокупованих територіях виявили в Ізюмі та на Київщині
На деокупованих територіях правоохоронці виявляють численні свідчення воєнних злочинів росіян зокрема масові поховання та катівні
Про це розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, повідомляє сайт відомства.
"Там ми виявляємо найбільше жахіть. Це і масові поховання, і місця тимчасового тримання наших громадян, в тому числі і журналістів", - сказав Цуцкірідзе.
Поліцейський зазначив, що найбільші масові поховання виявили в Ізюмі на Харківщині, де загинула 941 людина, та на Київсщині, де знайшли тіла 1374 людей.
Крім того, правоохоронці виявили 25 катівень і місць незаконного утримування людей у Харківській області, 16 - в Херсонській, 3 – в Київській області, 6 - на інших територіях, які були окуповані.
Цуцкірідзе розповів, що за час повномасштабної війни РФ проти України було розпочато 66700 кримінальних проваджень, у більшості із яких правова кваліфікація - порушення законів і звичаїв війни.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявили про підтримку зусиль з притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини.
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