Про це розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, повідомляє сайт відомства.

"Там ми виявляємо найбільше жахіть. Це і масові поховання, і місця тимчасового тримання наших громадян, в тому числі і журналістів", - сказав Цуцкірідзе.

Поліцейський зазначив, що найбільші масові поховання виявили в Ізюмі на Харківщині, де загинула 941 людина, та на Київсщині, де знайшли тіла 1374 людей.

Крім того, правоохоронці виявили 25 катівень і місць незаконного утримування людей у Харківській області, 16 - в Херсонській, 3 – в Київській області, 6 - на інших територіях, які були окуповані.

Цуцкірідзе розповів, що за час повномасштабної війни РФ проти України було розпочато 66700 кримінальних проваджень, у більшості із яких правова кваліфікація - порушення законів і звичаїв війни.