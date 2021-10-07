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Нацполіція спільно з ФБР затримали шахраїв, які ошукали іноземців на $7,5 млн через фейкові "інвестиції"

7 жовтня, 2021 четвер
14:50
Економіка

Національна поліція спільно Федеральним бюро розслідувань Америки (ФБР) викрили шахраїв, які ошукали іноземців на $7,5 млн через фейкові "інвестиції"

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Згідно з повідомленням, Нацполіція, Офіс генпрокурора та ФБР викрили злочинну групу, яка організувала міжнародну шахрайську схему. Злочинці виманювали у громадян кошти через спеціально створені торговельні платформи та кол-центри. Надалі кошти легалізовувалися через запуск бізнес-проєктів, купівлю нерухомості та криптовалюти.

Українські поліцейські встановили, що організувала та забезпечувала схему група громадян України та іноземців. Між лідерами та учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі: контроль за діями учасників та фінансами, їх розподіл між усіма, пошук працівників кол-центрів, легалізація коштів. Злочинці ретельно маскували свою діяльність.

Зазначається, що зловмисники створили низку сайтів-торговельних платформ, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу активів. За допомогою програмного інтерфейсу вони імітували проведення операцій та зростання прибутку в сотні разів. Співробітники підконтрольних кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг - 15% загальної суми прибутку. Після отримання коштів злочинці блокували акаунти потерпілих.

За інформацією правоохоронців, для відмивання коштів злочинці запускали бізнес-проєкти, купували нерухомість та криптовалюту.

Мережа кол-центрів охоплювала Київ та Харків, штат "працівників" налічував сорок осіб, серед яких були іноземці. "Робітиків" ретельно підбирали, обов'язковою умовою було володіння іноземними мовами.

Правоохоронці встановили, що за такою схемою злочинці ошукали тільки громадян США на $7,5 млн.

У пресслужбі нагадали, що 5 жовтня правоохоронці провели 23 обшуки у Києві, Київській та Харківській областях. У результаті було припинено діяльність шахрайських кол-центрів, вилучено комп'ютери та інші докази.

Наразі поліція на ФБР встановлюють усіх осіб, які були причетні до оборудки, а також повного кола потерпілих.

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шахрайство
інвестиції
Нацполіція
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