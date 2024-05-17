Астрономи зафіксували найпотужніший спалах у поточному сонячному циклі
У вівторок, 14 травня, учені зафіксували спалах на Сонці, який увійшов у двадцятку найпотужніших за всю історію спостережень та став найсильнішим у потомному сонячному циклі
Про це повідомляє Science Alert.
Сонячна пляма AR 3664 викинула потужний спалах Х8,7, за ним 15 травня послідував дещо слабший спалах X3.4.
Спалахи класу X - це найпотужніші спалахи, з якими може впоратися наше Сонце. Як зазначають науковці, вони стались на далекому боці Сонця, поза зоною видимості з Землі, а отже імовірність сонячної бурі дуже мала.
Однак область сонячної плями, яка знаходиться одразу за лімбом на протилежному боці Сонця й незабаром має повернутися до нас, також 15 травня викинула спалах X2.9 - а це означає, що найближчими днями на Землі можуть статися сонячні бурі.
Такий сплеск сонячної активності може означати, що ми досягли сонячного максимуму. Це пік 11-річного циклу активності Сонця, коли воно демонструє найбільшу кількість сонячних плям, а також пов'язаних з ними спалахів і викидів корональної маси.
Оскільки цей сонячний цикл виявився набагато активнішим, ніж початкові офіційні прогнози, це є чудовою новиною для дослідників Сонця та полярних сяйв. Завдяки цьому ми отримуємо набагато більше даних, щоб спробувати зрозуміти, чому сонячні цикли поводяться саме так, а це, своєю чергою, може допомогти краще прогнозувати час сонячних максимумів і мінімумів, а також силу майбутніх сонячних циклів.
- У неділю, 5 травня, науковці з американського Центру прогнозування космічної погоди NOAA зафіксували одні з найпотужніших спалахів на Сонці, плив яких відчули навіть на Землі.
- Внаслідок найпотужнішої за останні 20 років магнітної бурі на Сонці, яка почалася 10 травня, супутники Starlink компанії Ілона Маска SpaceX вийшли з ладу.
- Протягом минулих вихідних українці в багатьох областях нашої держави могли спостерігати рідкісне полярне сяйво. Таке явище спричинила сильна геомагнітна буря.
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