Про це інформує міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

"Я щойно повідомила Палату представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання F-16 протягом кількох місяців і разом з партнерами працюємо над центром підготовки F-16", - написала Оллонґрен і додала, що Нідерланди продовжать зміцнювати українську протиповітряну оборону.

Міністерство оборони Нідерландів готує план навчань на винищувачах для України.

План складається з трьох етапів:

Швидко навчити українських пілотів літати на F-16. Мовні навички та базова льотна підготовка. Створення навчального центру F-16 в одній з країн НАТО на сході.

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Це забезпечить довгострокову потребу в навчанні, що розпочнеться з малої кількості пілотів, а згодом може бути більше.

Нідерланди разом з Данією та за підтримки США координують європейські зусилля у цьому напрямку, зокрема консультуються з Бельгією, Люксембургом, Великою Британією та промисловістю, аби розробити навчальні курси для всіх зацікавлених сторін.

Крім того, додатково міністерство оборони придбає 4 пасивні радари VERA-EG за €150 млн. З радарами можна, серед іншого, виявляти, відстежувати та ідентифікувати повітряні, наземні та морські цілі.