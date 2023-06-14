Навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці, - міноборони Нідерландів
Навчання українських пілотів F-16 розпочнеться найближчими місяцями. Нідерланди разом з іншими європейськими країнами працюють над цим
Про це інформує міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.
"Я щойно повідомила Палату представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання F-16 протягом кількох місяців і разом з партнерами працюємо над центром підготовки F-16", - написала Оллонґрен і додала, що Нідерланди продовжать зміцнювати українську протиповітряну оборону.
Міністерство оборони Нідерландів готує план навчань на винищувачах для України.
План складається з трьох етапів:
- Швидко навчити українських пілотів літати на F-16.
- Мовні навички та базова льотна підготовка.
- Створення навчального центру F-16 в одній з країн НАТО на сході.
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Це забезпечить довгострокову потребу в навчанні, що розпочнеться з малої кількості пілотів, а згодом може бути більше.
Нідерланди разом з Данією та за підтримки США координують європейські зусилля у цьому напрямку, зокрема консультуються з Бельгією, Люксембургом, Великою Британією та промисловістю, аби розробити навчальні курси для всіх зацікавлених сторін.
Крім того, додатково міністерство оборони придбає 4 пасивні радари VERA-EG за €150 млн. З радарами можна, серед іншого, виявляти, відстежувати та ідентифікувати повітряні, наземні та морські цілі.
- Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
- 25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
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