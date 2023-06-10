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Війна з Росією: хроніка
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На осінь прилетять до України F-16, а може й F-18, - польський політик Чех

10 червня, 2023 субота
17:23
Війна з Росією F-16

Мирослав Чех, депутат Польського сейму кількох каденцій, історик та публіцист, зазначив, що від повітряного флоту України з F-16 та F-18 Росії треба буде ховатися у глибині своєї території

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На осінь ще прилетять F-16 до України, а може й F-18. Я раніше говорив, що українські F-16 стоять на аеродромах у Нідерландах. А також Австралія переходить на F-35 і готова передати Україні F-18, які так само перебувають у консервації. З F-16 та F-18 повітряний флот України буде великим та потужним, а Росії треба буде ховатися у глибині своєї території. Тобто демілітаризована зона, про яку говорив генерал Залужний на якусь глибину російської території, намічається, що це станеться", - прокоментував польський політик.

Мирослав Чех зауважив, що це можливості на майбутнє і поки не хотів би говорити категоріями "що це вже сталося".

  • 3 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країни-партнери нададуть Україні декілька типів винищувачів: один із них буде основним літаком ЗСУ.
  • 19 тарвня президент США Джо Байден заявив під час саміту G7, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16
  • Також у NBC повідомили, що США та союзники планують дати Україні винищувачі F-16
  • 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.
  • 23 травня у ВПС США озвучили можливі терміни передачі Україні F-16
  • 25 травня стало відомо, що перші навчання для українців на F-16 проведе Велика Британія
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