На осінь прилетять до України F-16, а може й F-18, - польський політик Чех

Про це він розповів в етері Еспресо.



"На осінь ще прилетять F-16 до України, а може й F-18. Я раніше говорив, що українські F-16 стоять на аеродромах у Нідерландах. А також Австралія переходить на F-35 і готова передати Україні F-18, які так само перебувають у консервації. З F-16 та F-18 повітряний флот України буде великим та потужним, а Росії треба буде ховатися у глибині своєї території. Тобто демілітаризована зона, про яку говорив генерал Залужний на якусь глибину російської території, намічається, що це станеться", - прокоментував польський політик.



Мирослав Чех зауважив, що це можливості на майбутнє і поки не хотів би говорити категоріями "що це вже сталося".

3 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країни-партнери нададуть Україні декілька типів винищувачів: один із них буде основним літаком ЗСУ.

19 тарвня президент США Джо Байден заявив під час саміту G7, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Також у NBC повідомили, що США та союзники планують дати Україні винищувачі F-16

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.

23 травня у ВПС США озвучили можливі терміни передачі Україні F-16

25 травня стало відомо, що перші навчання для українців на F-16 проведе Велика Британія