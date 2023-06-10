На осінь прилетять до України F-16, а може й F-18, - польський політик Чех
Мирослав Чех, депутат Польського сейму кількох каденцій, історик та публіцист, зазначив, що від повітряного флоту України з F-16 та F-18 Росії треба буде ховатися у глибині своєї території
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На осінь ще прилетять F-16 до України, а може й F-18. Я раніше говорив, що українські F-16 стоять на аеродромах у Нідерландах. А також Австралія переходить на F-35 і готова передати Україні F-18, які так само перебувають у консервації. З F-16 та F-18 повітряний флот України буде великим та потужним, а Росії треба буде ховатися у глибині своєї території. Тобто демілітаризована зона, про яку говорив генерал Залужний на якусь глибину російської території, намічається, що це станеться", - прокоментував польський політик.
Мирослав Чех зауважив, що це можливості на майбутнє і поки не хотів би говорити категоріями "що це вже сталося".
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