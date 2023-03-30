Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Україна отримає все важке озброєння, і винищувачі теж приїдуть. В Америці обговорюють питання постачання F-16, але постачати їх Сполучені Штати не будуть. Донором уже зараз може виступити одна з країн Європи, яка має ці літаки, - це Нідерланди. Вони мають понад 30 винищувачів F-16. Нідерланди зараз переозброюють свою армію на F-35. Тобто F-16 стоять готові, забирай їх хоч завтра", - наголосив Чех.

Щодо ймовірності надання Україні новіших винищувачів політик зауважив, що це питання складніше до вирішення, ніж з F-16.

"Я хотів би, щоб Україна отримала винищувачі F-35. 25-30 таких літаків можуть закрити проблеми неба в Україні. Але переміщення F-35 займає від трьох до п'яти років. Польща підписала контракти два роки тому, а отримає F-35 через два-три роки", - пояснив Чех.

Мирослав Чех також додав, що в Україну вже до осені прибуде найновіша модифікація танків Abrams, які зараз розташовані на території Польщі.

18 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ. Проте того ж дня британський прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні винищувачів може бути ухвалене союзниками у найближчі один-два місяці.

21 лютого колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Ліз Трасс закликали нарешті передати Україні винищувачі. Вони розкритикували Ріші Сунака через зволікання з винищувачами.

На тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29.

Новообраний президент Чехії Петр Павел виступив за надання Україні західних винищувачів, але через пів року або пізніше – після підготовки фахівців.

Член парламенту Великої Британії від консерваторів Тобіас Еллвуд наголосив, що Україна потребує літаків і танків у війні проти Росії.

3 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країни-партнери нададуть Україні декілька типів винищувачів: один із них буде основним літаком ЗСУ.

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш впевнений, що західні партнери почнуть постачання винищувачів Україні і це лише питання часу.

Двоє пілотів з України перебувають в Сполучених Штатах на військовій базі, де їхні навички з управління оцінюють на тренажерах літаків, зокрема F-16











