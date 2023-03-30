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Винищувачі F-16 для України вже готові в Нідерландах, - польський політик Чех

30 березня, 2023 четвер
19:17
війна з Росією F-16

Польський політик Мирослав Чех зазначив, що донором винищувачів F-16 для України можуть стати Нідерланди

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Україна отримає все важке озброєння, і винищувачі теж приїдуть. В Америці обговорюють питання постачання F-16, але постачати їх Сполучені Штати не будуть. Донором уже зараз може виступити одна з країн Європи, яка має ці літаки, - це Нідерланди. Вони мають понад 30 винищувачів F-16. Нідерланди зараз переозброюють свою армію на F-35. Тобто F-16 стоять готові, забирай їх хоч завтра", - наголосив Чех.

Щодо ймовірності надання Україні новіших винищувачів політик зауважив, що це питання складніше до вирішення, ніж з F-16.

"Я хотів би, щоб Україна отримала винищувачі F-35. 25-30 таких літаків можуть закрити проблеми неба в Україні. Але переміщення F-35 займає від трьох до п'яти років. Польща підписала контракти два роки тому, а отримає F-35 через два-три роки", - пояснив Чех.

Мирослав Чех також додав, що в Україну вже до осені прибуде найновіша модифікація танків Abrams, які зараз розташовані на території Польщі.

  • 18 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ. Проте того ж дня британський прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.
  • 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні винищувачів може бути ухвалене союзниками у найближчі один-два місяці. 
  • 21 лютого колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Ліз Трасс закликали нарешті передати Україні винищувачі. Вони розкритикували Ріші Сунака через зволікання з винищувачами.
  • На тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29.
  • Новообраний президент Чехії Петр Павел виступив за надання Україні західних винищувачів, але через пів року або пізніше – після підготовки фахівців.
  • Член парламенту Великої Британії від консерваторів Тобіас Еллвуд наголосив, що Україна потребує літаків і танків у війні проти Росії.
  • 3 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країни-партнери нададуть Україні декілька типів винищувачів: один із них буде основним літаком ЗСУ.
  • Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш впевнений, що західні партнери почнуть постачання винищувачів Україні і це лише питання часу.
  • Двоє пілотів з України перебувають в Сполучених Штатах на військовій базі, де їхні навички з управління оцінюють на тренажерах літаків, зокрема F-16






 

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