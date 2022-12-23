Про це повідомив високопосадовець Пентагону, передає CNN.

"На сьогодні США навчили приблизно 3100 українських військовослужбовців на різних системах, а навчання на нещодавно анонсованих ракетних системах Patriot має розпочатися "дуже скоро", - пише видання.

ЗМІ зазначає, що поки не відомо, коли розпочнеться навчання, але очевидно, що воно триватиме "кілька місяців".

За словами Пентагону, система Patriot коштує від 450 до 550 мільйонів доларів залежно від конфігурації платформи. Кожна ракета коштує приблизно 4 мільйони доларів.

"США також незабаром розпочнуть розширену програму підготовки українських сил, включаючи спільні маневри та загальновійськові навчання. Ця програма дозволить щомісяця навчати приблизно 500 солдат для більш масштабних бойових операцій", - наголосили журналісти.

21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців.

За даними ЗМІ, навчання можуть відбуватися на базі Форт-Сіллі, штат Оклахома, США.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb