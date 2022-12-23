Імовірно, українські військові опановуватимуть систему Patriot у США, – Politico

Про це з посиланням на двох посадовців міністерства оборони пише Politico.

За інформацією видання, остаточного рішення ще не прийнято, проте новина про те, що міністерство оборони США розглядає можливість проведення такого навчання у Штатах, з’явилася через день після того, як адміністрація Байдена оголосила про надання Україні батареї Patriot.

Від моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року українські військові тренувалися на різних системах озброєння, наданих НАТО, включно з ракетно-артилерійською системою високої мобільності виробництва США, у Східній Європі, Німеччині та Сполученому Королівстві. Але досі жодного навчання не проводили у США.

Система протиповітряної оборони Patriot, є доволі складною. За очікуваннями, на навчання українців керувати нею (для цього зазвичай потрібно 90 військовослужбовців) знадобиться кілька місяців, повідомили в Пентагоні.

У департаменті ще обговорюють, чи проводити навчання повністю або частково у Сполучених Штатах, а не в третій країні, наприклад, на американській базі в Європі, повідомили виданню офіційні особи на умовах анонімності.

У США навчання доцільно було б проводити на базі Форт-Сіллі, штат Оклахома, де є більшість інструкторів і комплексних тренажерів, сказав один із чиновників. Водночас проведення навчання в Європі пов’язано з більшими матеріально-технічними труднощами.

Водночас представник міністерства оборони США відмовився коментувати журналістам цю тему.

Систему, яка включає кілька машин підтримки зі станціями управління, радарами та генераторами, передадуть лише після того, як українці повністю не навчаться нею користуватися.

21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців

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