Навесні Росію чекають події 1917 року, - ексголова Донецької ВЦА Жебрівський
Командир підрозділу "Бойове Братерство України", голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 2015 -2018 рр. Павло Жебрівський зазначив, що Україна має підтримку всього цивілізованого світу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Згідно з даними Генштабу України втрати ворога сягають близько 92 тис. вояків РФ. Сюди треба додати майже 30 тис. військових ПВК та 6 тис. солдатів Росгвардії, і це не враховуючи вбитих мобілізованих з так званої ЛДНР. Тобто, маємо десь 130 тис. загиблих окупантів. Я проаналізував кількість втрат СРСР за час Афганської війни. За 10 років було 15 тис. загиблих, і це призвело до несприйняття суспільством цих жертв", - пояснив Жебрівський.
Ексголова Донецької ВЦА Жебрівський також додав, що втрати та економічні санкції мають підвести Росію до подій 1917 року.
"Я порахував, і вийшло, що поріг терпіння перевищено вже у 170 разів. Зараз я бачу вже 200 тис. утилізованих окупантів, і десь 200 тис. інвалідів, які не зможуть більше воювати. Ці втрати, плюс економічні санкції, мають підштовхнути Росію до подій 1917 року. За моїми підрахунками це можна очікувати у березні - квітні наступного року", - наголосив Жебрівський.
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