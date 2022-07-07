Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Відставка Джонсона - це не зміна політичного курсу Британії стосовно України. Джонсон створював певний особистий відтінок, створював контакти, був мобільним, був гостем у Києві, був провайдером та локомотивом нашої співпраці. Інший прем'єр Великої Британії буде реалізовувати його курс, але не буде таким яскравим, як Джонсон.Є консенсус політичних сил Британії. Там розуміють, що є загроза", - зауважив Кулик.

Також політолог додав, що у Британії розуміють, що Україна потребує підтримки.

"Необхідно реалізовувати проєкт інтеграційного об’єднання Британії, України, Прибалтики та Туреччини - і це не проєкт Джонсона, це проєкт політичної групи. Керівник Генерального штабу британської армії чітко вказав пріоритети збройних сил Британії, які пов’язані з наданням підтримки Україні, модернізацією збройних сил Британії та ЄС. Британія збереже курс на підтримку України, навіть без Джонсона", - підкреслив Кулик.

Міністр промисловості Великої Британії Лі Роулі та ще 5 урядовців подали у відставку і в спільному листі закликали прем'єр-міністра Бориса Джонсона піти з посади.

Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.

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