Навіть без Джонсона Британія збереже курс на підтримку України, - політолог Кулик
Директор Центру досліджень проблем громадського суспільства Віталій Кулик вважає, що інший прем'єр Великої Британії буде реалізовувати план підтримки України, але не буде таким яскравим, як Джонсон
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Відставка Джонсона - це не зміна політичного курсу Британії стосовно України. Джонсон створював певний особистий відтінок, створював контакти, був мобільним, був гостем у Києві, був провайдером та локомотивом нашої співпраці. Інший прем'єр Великої Британії буде реалізовувати його курс, але не буде таким яскравим, як Джонсон.Є консенсус політичних сил Британії. Там розуміють, що є загроза", - зауважив Кулик.
Також політолог додав, що у Британії розуміють, що Україна потребує підтримки.
"Необхідно реалізовувати проєкт інтеграційного об’єднання Британії, України, Прибалтики та Туреччини - і це не проєкт Джонсона, це проєкт політичної групи. Керівник Генерального штабу британської армії чітко вказав пріоритети збройних сил Британії, які пов’язані з наданням підтримки Україні, модернізацією збройних сил Британії та ЄС. Британія збереже курс на підтримку України, навіть без Джонсона", - підкреслив Кулик.
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