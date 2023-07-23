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Навіть група експілотів F-16 потребує навчання і підготовки, щоб використовувати літак в умовах війни в Україні, - пілот з США

23 липня, 2023 неділя
10:06
Війна з Росією F-16

Є багато питань, пов'язаних з залученням експілотів F-16 до війни в України, які можуть стати великими загрозами, тому найбільш ймовірно пілотами стануть українці

Про це в ефірі Еспресо заявив американський військовий пілот, волонтер і військовий інструктор Пітер Грінбург.

"Є сила-силенна F-16 у світі, можливо 4 тисячі бортів було вироблено за ці роки. Тож звісно, що є і багато пілотів F-16. Треба не забувати, що F-16 це система, що функціонує в межах більшої системи. Це комунікація в розрізі реального часу, прийняття рішень разом із командирами, аналітиками, розвідкою", - сказав він.

Грінбург додав, що всі ці речі повинні працювати разом і проста присутність іноземних пілотів не вирішить проблеми.

"Вони, теоретично, можуть бути із різних країн і літати на різних версіях F-16, бо ж їх є багато. Вони можуть знати і користуватись різною тактикою. Навіть група експілотів F-16 все одно потребують навчання і підготовки, аби відповідно використовувати літак в цих умовах. Ще одна проблема в тому, що навчання пілотів коштує мільйони доларів, також доступ до інформації. Тож якщо уявити, що натівський пілот, що щойно зліз з літака і хотів би приїхати просто не має права цього зробити", - наголосив пілот.

Він зазначив, що через певні умови - це буде протизаконним.

"Тож є певні проблеми з експілотами, а також проблеми із законністю таких дій. Коли ти пілот F-16, ти маєш доступ до велетенської бойової потуги. Ти маєш змогу за хвилини опинитися в іншій частині країни і це велика відповідальність керівництва України, передавати в руки іноземних пілотів таку зброю. Також пілот може загинути, його можуть підбити і він опиниться в полоні. Це великі загрози. Це не вирішує жодних проблем, тож я думаю, що Україна знайде шлях перейняти світовий досвід, знайдуться інструктори та експерти, але найбільш ймовірно, що це таки будуть українці, що на F-16 захищатимуть свою країну", - підсумував Грінбург.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією. 

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. 22 липня він сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів

ППО
F-16
Військові новини
зброя для України
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