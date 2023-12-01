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"Навіть не можу уявити, що його хтось колись поб’є": ексчемпіон світу дав прогноз на бій Усик - Ф'юрі

1 грудня, 2023 п'ятниця
01:59
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думками про майбутній бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі

Про це повідомляє Boxing Social.

"Сподіваюся, що Ф’юрі зможе стати тим хлопцем, який тричі бився з Вайлдером, показати гарний виступ та зберегти титули у Великій Британії. Я думаю, що бій проти Усика може закінчитися будь-як. Я вважаю Ф’юрі невеликим андердогом, хоча спочатку для мене він був фаворитом через його габарити. Усик – справжній боєць з сильним розумом. Він воїн. Я навіть не можу уявити, що його хтось колись поб’є, бо він настільки хороший, але хто знає. Хороший великий хлопець завжди поб’є хорошого маленького", - сказав колишній чемпіон світу Карл Фроч.

За словами Фроча, Тайсон Ф'юрі вже пройшов свій пік.

"Судячи з того, що я бачив та чув, Тайсон пройшов свій пік, він на спаді. Він і так великий, але у нього багато ваги на талії, і зараз він щосили намагається скинути її. Ф’юрі на середині четвертого десятка. Його не турбують фінанси. Слухаючи його і дивлячись його документальний фільм на Netflix, він страждає на психічні розлади", - сказав Фроч.

Бій Усик - Ф'юрі 

Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії. Тайсон Ф'юрі перед поєдинком проти Френсіса Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту. 

Проте після складного бою із Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Він побував у нокдауні та переміг бійця змішаних єдиноборств з Франції роздільним рішенням суддів. 

16 листопада відбулась офіційна пресконференція, де офіційно оголосили, що Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик проведуть бій за всі титули хевівейту 17 лютого 2024 року.

Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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