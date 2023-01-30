Про це в ефірі Еспресо розповів політик та військовий Володимир Омелян.

"На заміну емоційному розумінню реалій Путіна та путінізму уже прийшло політичне розуміння. Навіть ті країни, які не дуже охоче йшли на конфронтацію з РФ (чим є відкрите постачання зброї Україні) роблять це сьогодні", - сказав він.

На думку Омеляна, Росія не може якимсь чином переламати ситуацію - ресурсу у неї для цього відверто не вистачає і бюджет тріщить по швах.

"Ми бачимо величезну проблему у внутрішній економіці РФ, яка тільки поглиблюється через корупцію та некомпетентність, але також є проблеми через санкційну політику західних держав. Мені здається, що цей рік може і повинен бути переламним. Ми повинні чітко для себе розуміти, що навіть український прапор над Кремлем не вирішенням ситуації. Ним є лише роздроблення Росії і перетворення її в низку невеликих держав, які будуть нормально або ненормально співіснувати між собою", - підсумував політик.