Про це він сказав в ефірі Еспресо.

"З військової точки зору, я думаю, усім, навіть російським військовим керівникам, зрозуміло, що Херсон – приречений. Це тільки питання часу, коли ми зосередимо там зусилля і знищимо вже остаточно ці переправи й все їхнє угруповання теж остаточно знищимо", - сказав Леонід Поляков.

Військовий експерт впевнений, що російським окупантам не вистачає сил для наступу, а українські військові мають необхідні ресурси, щоб оточити й вибити ворога з Правобережжя Херсонщини.

"Ви може здивуєтеся, але я думаю, що навколо цього плацдарму наших військ за чисельністю менше, ніж російських, які фактично в оточенні там перебувають, між нами та річкою. Але в них недостатньо сил, щоб наступати, а ми маємо достатньо активностей, щоб їх потрохи, так би мовити, розбивати, не обов'язково штурмуючи їхні укріплені лінії. Ми будемо потихеньку їх віддавлювати. Вони, якщо так піде далі, стягуватимуть резерви. Ми знов будемо віддавлювати. А далі ще раз знайдемо якесь слабке місце, звідкіля вони витягли свої резерви, і знову там прорвемо. І знову оточимо їх, так, як ми це показали вже двічі під Харковом і туди в сторону Луганська. І якщо вони не змінять свою тактику, то нащо нам змінювати свою, таку успішну. Як казав Наполеон, якщо ворог робить помилку – не треба його зупиняти", - зазначив Леонід Поляков.

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