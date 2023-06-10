Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо, умовно кажучи, якісь ще страшніші дії будуть відбуватися з боку Росії, то сценарії відповідей вже донесені американцями та натівськими структурами російському командуванню. Тобто, куди будуть летіти "томагавки" у РФ знають. І навіть вже Лукашенко знає, по яких об'єктах летітимуть"томагавки". Розкажу вам велику таємницю, що з середини минулого року у НАТО відбулося стільки навчань та симуляцій по відповідях на різні ситуації, що впродовж останніх 50 років такої кількості не було", - сказав польський політик.

Мирослав Чех запевнив, що у випадку будь-якого застосування Росією ядерної зброї, 100 % полетять"томагавки".