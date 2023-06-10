Навіть вже і Лукашенко знає, куди будуть летіти американські "томагавки" у разі відповіді НАТО на застосування РФ ядерної зброї, - польський політик Чех
Мирослав Чех, депутат Польського сейму кількох каденцій, історик та публіцист, зазначив, що з середини минулого року у НАТО відпрацювалася така кількість навчань та симуляцій по відповідях на різні ситуації, якої не було за останні 50 років
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Якщо, умовно кажучи, якісь ще страшніші дії будуть відбуватися з боку Росії, то сценарії відповідей вже донесені американцями та натівськими структурами російському командуванню. Тобто, куди будуть летіти "томагавки" у РФ знають. І навіть вже Лукашенко знає, по яких об'єктах летітимуть"томагавки". Розкажу вам велику таємницю, що з середини минулого року у НАТО відбулося стільки навчань та симуляцій по відповідях на різні ситуації, що впродовж останніх 50 років такої кількості не було", - сказав польський політик.
Мирослав Чех запевнив, що у випадку будь-якого застосування Росією ядерної зброї, 100 % полетять"томагавки".
- 25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
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