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У Білому домі оцінили загрозу застосування ядерної зброї Росією після заяв про її переміщення до Білорусі

26 травня, 2023 п'ятниця
05:56
Світ росія ядерна зброя

Американська сторона поки не спостерігають намірів РФ застосувати ядерну зброю, попри заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо початку її переміщення на територію Білорусі

Про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає РБК-Україна.

У Білому домі бачили повідомлення про домовленості Росії та Білорусі й продовжать стежити за наслідками цього кроку. Натомість поки не бачать ознак підготовки до застосування відповідного озброєння.

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"Ми поки що не бачили жодних причин змінювати розташування власних ядерних сил, як і казали раніше, як і жодних ознак того, що Росія готується до використання ядерної зброї з території Білорусі", - наголосила Жан-П'єр.

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Крім того, вона додала, що такі дії з боку Мінська та Москви є "ще одним прикладом прийняття безвідповідальних та провокаційних рішень".

  • 25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
  • Вже 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. А Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в країну.
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Володимир Путін
Олександр Лукашенко
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ядерна безпека
США
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