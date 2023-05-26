Про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає РБК-Україна.

У Білому домі бачили повідомлення про домовленості Росії та Білорусі й продовжать стежити за наслідками цього кроку. Натомість поки не бачать ознак підготовки до застосування відповідного озброєння.

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"Ми поки що не бачили жодних причин змінювати розташування власних ядерних сил, як і казали раніше, як і жодних ознак того, що Росія готується до використання ядерної зброї з території Білорусі", - наголосила Жан-П'єр.

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Крім того, вона додала, що такі дії з боку Мінська та Москви є "ще одним прикладом прийняття безвідповідальних та провокаційних рішень".