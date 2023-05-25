Історія з Бєлгородом налякала Лукашенка: політолог Шлінчак про підписання документа Москви та Мінська щодо розміщення ядерної зброї
Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, зазначив, що для багатьох людей в оточенні Лукашенка очевидно, що полк Калиновського може зайти так само у Білорусь, як і російські добровольці у Бєлгородську область
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Політолог дав коментар щодо підписаного 25 травня документа міністром оборони Білорусі генерал-лейтенантом Віктором Хреніним та міністром оборони Росії генералом армії Сергієм Шойгу про розміщення тактичної ядерної зброї РФ в Білорусі.
"Зараз дійсно до Білорусі буде прикуто багато уваги, тому що історія з Бєлгородом налякала не тільки росіян, а й певну частину білоруського керівництва. Нагадаю, пару днів тому пролунала заява, якщо у Білорусі відбудеться якийсь переворот, то Росія буде вимушена у нього втрутитися. Мені здається, що підписання цього документа - елемент психологічної операції, яку зараз проводить Росія", - зауважив голова правління Інституту світової політики.
Віктор Шлінчак зауважив, що в Україні воює полк імені Кастуся Калиновського (білоруський полк Збройних сил України, сформований у березні 2022 року як батальйон для захисту України – ред.), і зрозуміло, що цей полк може претендувати на політичну владу у Білорусі, можливо навіть у недалекому майбутньому.
"Тому для багатьох людей в оточенні Лукашенка очевидно, що полк Калиновського може зайти у Білорусь, так само як і російські добровольці у Бєлгородську область. Білоруська армія не зможе їм протистояти, до того ж дірки у кордонах абсолютно такі ж самі. Окрім інформаційного приводу у підписанні цього документа, є ще інший – показати, що Білорусь залишається вотчиною Росії, ще раз прив'язати Мінськ більш тісними нитками, таким чином нібито надаючи безпеку", - сказав Шлінчак.
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