Найбільша фракція Європарламенту пропонує поступово виключати Росію з економіки ЄС
У зв'язку з визнанням Кремлем "ДНР" і "ЛНР" Європейська народна партія закликала до поступового виключення Росії з економіки ЄС за допомогою негайних санкцій
Про це йдеться у заяві ЄНП.
У тексті наголошується, що визнання Росією "Л/ДНР" є грубим порушенням міжнародного права, особливо Статуту Організації Об’єднаних Націй та Гельсінського Заключного акту.
Голова ЄНП Манфред Вебер закликає ЄС негайно ухвалити новий пакет санкцій з метою поступового виключення Росії з європейської економіки.
"Водночас Україна не може виграти війну лише за допомогою європейських санкцій. Повний обсяг військової підтримки з боку НАТО та партнерів з ЄС має бути на столі. Геополітичні канікули ЄС закінчилися", - наполягає Вебер.
За словами віцеголови групи ЄНП із закордонних справ Раси Юкнявічене, подальше вторгнення в Україну стане кінцем політичної кар'єри Володимира Путіна та відкине його країну на кілька десятиліть назад.
"Усі його численні маски зараз опущені. За погрози та застосування сили Путін та його довірені особи мають бути судимі міжнародним трибуналом", - підкреслює депутатка Європарламенту.
Вона додала, що Путін підтвердив свою роль найбільшого європейського агресора, і зупинити його - це моральний та історичний обов'язок Європи.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО.
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії.
- Також 22 лютого Велика Британія ввела санкції проти п'яти банків РФ та трьох російських олігархів - Тимченка та братів Ротенбергів.
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