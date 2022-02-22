Найбільша фракція Європарламенту пропонує поступово виключати Росію з економіки ЄС

Про це йдеться у заяві ЄНП.



У тексті наголошується, що визнання Росією "Л/ДНР" є грубим порушенням міжнародного права, особливо Статуту Організації Об’єднаних Націй та Гельсінського Заключного акту.



Голова ЄНП Манфред Вебер закликає ЄС негайно ухвалити новий пакет санкцій з метою поступового виключення Росії з європейської економіки.



"Водночас Україна не може виграти війну лише за допомогою європейських санкцій. Повний обсяг військової підтримки з боку НАТО та партнерів з ЄС має бути на столі. Геополітичні канікули ЄС закінчилися", - наполягає Вебер.



За словами віцеголови групи ЄНП із закордонних справ Раси Юкнявічене, подальше вторгнення в Україну стане кінцем політичної кар'єри Володимира Путіна та відкине його країну на кілька десятиліть назад.



"Усі його численні маски зараз опущені. За погрози та застосування сили Путін та його довірені особи мають бути судимі міжнародним трибуналом", - підкреслює депутатка Європарламенту.



Вона додала, що Путін підтвердив свою роль найбільшого європейського агресора, і зупинити його - це моральний та історичний обов'язок Європи.

