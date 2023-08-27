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Ексклюзив

Найбільше від загибелі Пригожина виграв Лукашенко, - білоруський військовий експерт Алєсін

27 серпня, 2023 неділя
19:39
Війна з Росією лукашенко, путін

Білоруський військовий експерт Олександр Алєсін вважає, що після смерті Пригожина, Лукашенко отримав повне право контролювати вагнерівців на його території

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Не дивлячись на начебто сварку між Пригожиним та Путіним, ПВК Вагнера потрібна Кремлю для забезпечення інтересів РФ там, де відкрито Росія не хоче діяти. Грубо кажучи, ПВК Вагнера потрібна Путіну для виконання брудної роботи. Тобто для знищення окремих елементів, племінних озброєних формувань та забезпечення російського бізнесу в області видобутку вугілля, нафти, золота та інших цінних металів", - пояснив Алєсін.

Експерт наголосив, що Кремль і далі буде використовувати ПВК Вагнера у власних інтересах.

"Для функціонування ПВК Вагнера нічого не зміниться. Ця група бойовиків потрібна Путіну. Просто її очолить хтось більш обережний. Проте ця людина і далі буде працювати на Кремль. Щодо Лукашенка, то його можна сміливо назвати зараз батьком ПВК Вагнера. Адже юридично ПВК ніде не існує. Лише на території Білорусі. І саме Лукашенко виграв найбільше від загибелі Пригожина. Тому тепер він на правах господаря для вагнерівців", - додав він.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера і його права рука Дмитро Уткін.

Є кілька версій про авіатрощу:

1) літак збили із зенітно-ракетного комплексу С-300;

2) збили з ППО;

3) вибух стався на самому борту.

Після таких подій на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів Іл-76, політ виявився першим за останні місяці. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" наголошували, що "слід уважно стежити за активністю в районі табору ПВК Вагнера у с. Мета, а також в Осиповичах та інших локаціях, де були помічені найманці".

Натомість український Центр національного спротиву відзначав активність серед вагнерівців, вони намагались залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії. Колони, ймовірно, прямували у напрямку кордону, але білоруські спецслужби намагались перешкоджати виїзду техніки.

А рух "Вагнер играй" припускав можливий другий "Марш справедливості" на Москву.

Після цього Інститут вивчення війни заявив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Натомість у Сполучених Штатах переконані, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнера, ймовірно, збила ракета з території Росії.

Російський диктатор теж відреагував на загибель Пригожина. Він назвав ватажка вагнерівців "людиною складної долі", яка вміла добиватись "потрібних результатів", але й робила "серйозні помилки".

Прокоментував інцидент і голова Чечні Рамзан Кадиров.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Вагнергейт
Євген Пригожин
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