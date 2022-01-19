Найбільшим досягненням Росії буде сіяння паніки і зневіри серед українців, - Кулеба

Про це голова МЗС України заявив під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.



"Найбільшим досягненням Росії сьогодні буде сіяння паніки і зневіри в українському суспільстві. І розхитування нас зсередини", - сказав Кулеба.



Він підкреслив, що РФ перш за все прагне розхитати економіку та фінансову систему України.



"Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб не дати Росії досягти цієї мети, навіть не дістаючи з кишень зброю", - заявив голова МЗС, підкресливши, що всі зусилля України і партнерів спрямовані на те, щоб ситуація залишалася стабільною, а українська економіка не страждала через проблеми з безпекою.



Держсекретар США Ентоні Блінкен також наголосив, що українці повинні триматися разом, особливо в цей час, коли Росія прагне посіяти розбіжності в Україні.

Також Дмитро Кулеба підкреслив, що завершити збройний конфлікт з Російською Федерацією можна буде тоді, коли вона повернеться до переговорів та виведе війська з окупованих територій.