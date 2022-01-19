Минулого року ми надали більше допомоги, ніж будь-коли з 2014 року, - Блінкен про оборонну допомогу для України

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві.



За його словами, США сподіваються на дипломатичне врегулювання ситуації з Росією. Водночас Вашингтон планує надати Україні додаткове озброєння протягом наступних декількох тижнів.



"Ми надали більше допомоги в минулому році, ніж будь-коли з 2014 року", - сказав Блінкен.



Також США вже запланували надати Києву додаткову оборонну допомогу в разі нової агресії Москви.



Блінкен наголосив, що українці повинні триматися разом, особливо в цей час. За його словами, Росія прагне посіяти розбіжності в Україні.



"Не дозволяйте Москві розділити вас", - підкреслив держсекретар США.



Окрім цього, під час пресконференції Блінкен повідомив, що Вашингтон планує найближчим часом призначити нового посла США в Києві. За його словами, це повинна бути людина, якій довіряє президент Байден.



У п'ятницю, 21 січня, Ентоні Блінкен зустрінеться в Женеві з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Після неї держсекретар США планує знову проконсультуватися з Україною.



"За останні кілька тижнів ми провели більше сотні дипломатичних консультацій, щоб ми всі виступали одним фронтом. Ми надаємо перевагу дипломатичному рішенню. Тому я їду до Берліну, щоб проконсультуватися з партнерами", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, 18 січня було анонсовано несподіваний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва та його зустріч із Володимиром Зеленським і головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Вранці 19 січня Ентоні Блінкен прибув до Києва та виступив перед дипломатами посольства США, де заявив, що президент РФ Володимир Путін може наказати атакувати Україну в найкоротші терміни.

Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, де обговорив російську загрозу та економічну співпрацю країн.