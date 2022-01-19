"Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії": Зеленський провів переговори з Блінкеном

Про це у своєму Twitter повідомив Володимир Зеленський.



"Завершили переговори із секретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде", - йдеться у повідомленні президента України.



Нагадаємо, 18 січня було анонсовано несподіваний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва та його зустріч із Володимиром Зеленським і головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Вранці 19 січня Ентоні Блінкен прибув до Києва та виступив перед дипломатами посольства США, де заявив, що президент РФ Володимир Путін може наказати атакувати Україну в найкоротші терміни.

Також сьогодні держсекретар США зустрінеться з головою МЗС України Дмитром Кулебою та виступить перед ЗМІ.