Найбільший німецький імпортер газу Uniper заявив про припинення постачань з Росії

Про це повідомило видання Reuters.

Також у компанії додали, що для вирішення проблеми з нестачею газу будуть використовувати транші з кредитної лінії, надані німецьким державним банком "Кредитна установа для відбудови".

11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону.

1 серпня стало відомо, що Німеччина вважає, що не зможе покладатися на постачання газу з Росії через газопровід "Північний потік" цієї зими.

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