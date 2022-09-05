Найбільший німецький імпортер газу Uniper заявив про припинення постачань з Росії
Найбільший імпортер природного газу Німеччини Uniper у понеділок, 5 вересня, заявив, що перестав отримувати газ із Росії
Про це повідомило видання Reuters.
Також у компанії додали, що для вирішення проблеми з нестачею газу будуть використовувати транші з кредитної лінії, надані німецьким державним банком "Кредитна установа для відбудови".
- 11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону.
- 1 серпня стало відомо, що Німеччина вважає, що не зможе покладатися на постачання газу з Росії через газопровід "Північний потік" цієї зими.
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