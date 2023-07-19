Найближчим часом окупанти вийдуть з Бахмута й здадуться, - боєць батальйону "Свобода" Іваночко
Боєць батальйону "Свобода" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", депутат Івано-Франківської облради Михайло Іваночко зазначив, що Силам Оборони України вдається захоплювати стратегічні місця навколо Бахмута
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог кидає мобілізованих з так званих ЛДНР, кидає підрозділи "Шторм Z", які підкоряються міноборони РФ. Вони не жаліють своїх солдатів. Наші хлопці героїчно знищують їх. Українські воїни досвідчені й вміють воювати. Силам Оборони України вдається захоплювати стратегічні місця навколо Бахмута. Нам потрібно оточити Бахмут, щоб менше наших хлопців постраждало, щоб у саме місто хлопці не заходили. Найближчим часом, протягом двох-трьох тижнів, окупанти самі вийдуть звідти й здадуться", - підкреслив Іваночко.
За його словами, наразі для ЗСУ є головним завданням сконцентрувати усі сили й не дати ворогу прорвати оборону на Лиманському напрямку.
"На південному напрямку українським захисникам також вдається тиснути на ворога й просуватися, щоб звільнити Мелітополь, Бердянськ від окупантів і йти вже до Криму", - наголосив Іваночко.
- Генштаб ЗСУ 19 липня повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби там відбулось понад 20 бойових зіткнень.
- Сили оборони продовжують вести контрнаступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. У ході бойових дій окупанти вимушені були відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки
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