Найближчим часом сподіваємося звільнити значну кількість наших полонених захисників Маріуполя, – Буданов

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав під час телемарафону

"Про долю майже всіх їх нам чітко відомо. Ми займаємося їх визволенням з полону. Сподіваюся, що в найближчий термін багато хто побачить своїх близьких вдома", – зазначив Буданов.

За його словами, основна частина українських полонених захисників перебуває в таборі військовополонених на території Оленівки.

"Періодично певних людей звідти вивозять для проведення слідчих дій. Про долю всіх цих людей нам відомо, ми знаємо, де вони, це питання на контролі. Ми його не лише відстежуємо, а й вживаємо заходів щодо їх повернення", – запевнив Буданов.

Очільник розвідки додав, що наразі рано говорити про конкретні цифри й терміни. До того ж, звільнення всіх українських захисників не відбудеться одномоментно, йдеться про поетапний обмін полоненими та буде кілька таких етапів. За словами Буданова, найскладніше звільнити з полону командний склад, керівників підрозділів, натомість рядових солдатів – легше.

"Невеликі обміни йдуть постійно. Періодично ми звітуємо про ці цифри. Найближчим часом сподіваємося звільнити більш-менш значиму кількість наших полонених, і про це буде повідомлено", – пообіцяв Буданов.

Він не назвав кількості українських військових полонених, як і російських військових, узятих у полон, пославшись на конфіденційність такої інформації. Проте запевнив, що Україна зможе повернути своїх захисників.

13 червня сестра бійця загону спеціального призначення НГУ "Азов" Наталія розповіла, що не володіє інформацією про місце перебування брата. Проте припустила, що полонені воїни можуть перебувати в окупованій Оленівці. Уже 16 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив, що більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на окупованій Донеччині.

20 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що усі полонені захисники Азовсталі живі, а переговори щодо їхнього звільнення тривають

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