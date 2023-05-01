Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я прогнозую, що подальший розгром економіки Росії та російської армії призведе до внутрішніх воєн за владу. Тому цілком ймовірно, що Путіна усунуть його ж поплічники. Це один із найімовірніших варіантів розвитку подій. Заколот в Кремлі та ліквідація Путіна. Це саме той сценарій розвитку, який прогнозуємо ми та наші партнери", - пояснив Наливайченко.

Народний депутат наголосив, що крах путінського режиму вже не за горами

"Саме тому Путін зараз влаштовує всередині Росії сталінські каральні режими. Всі його укази та законопроєкти спрямовані лише на одне - карати всіх незгодних, залякувати всіх, хто сумнівається та знищувати всіх на кого він вкаже пальцем. Це вже агонія путінського режиму, який котиться в серйозну прірву", - додав він.