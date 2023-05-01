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Найімовірніший варіант зміни влади у РФ - внутрішній переворот у Кремлі, - нардеп Наливайченко

1 травня, 2023 понедiлок
14:09
Війна з Росією Володимир Путін і Дмитро Пєсков

Народний депутат Валентин Наливайченко вважає, що заколот в Кремлі - найімовірніший варіант повалення путінського режиму

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я прогнозую, що подальший розгром економіки Росії та російської армії призведе до внутрішніх воєн за владу. Тому цілком ймовірно, що Путіна усунуть його ж поплічники. Це один із найімовірніших варіантів розвитку подій. Заколот в Кремлі та ліквідація Путіна. Це саме той сценарій розвитку, який прогнозуємо ми та наші партнери", - пояснив Наливайченко.

Народний депутат наголосив, що крах путінського режиму вже не за горами

"Саме тому Путін зараз влаштовує всередині Росії сталінські каральні режими. Всі його укази та законопроєкти спрямовані лише на одне - карати всіх незгодних, залякувати всіх, хто сумнівається та знищувати всіх на кого він вкаже пальцем. Це вже агонія путінського режиму, який котиться в серйозну прірву", - додав він.

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Росія
Володимир Путін
російська армія
тероризм
окуповані території
окупанти
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