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Аналітика

Найкоротший шлях для ЗСУ до узбережжя Азовського моря починається з Вугледара. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
10 квітня, 2023 понедiлок
21:35
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Після активних бойових дій біля Вугледара, на цьому напрямку спостерігається зменшення інтенсивності дій противника, проте росіяни продовжують знищувати місто. Це зумовлено тим, що позиції нашої армії біля Вугледара є найкоротшим напрямком до узбережжя Азовського моря

Противник продовжує активні бойові дії на чотирьох напрямках

За зведенням Генерального штабу ЗСУ українська армія за добу стримала атаки противника на чотирьох напрямках та відбила понад 20 атак російських підрозділів. Також у Генштабі зазначали про чотири найбільш активні напрямки. Зокрема, Лиманський, Бахмутський Авдіївський та Марʼїнський. Що ж до пʼятого напрямку, Вугледарського, то після дуже активного періоду бойових дій, зараз на цьому напрямку спостерігається зменшення інтенсивності дій противника. Проте противник все частіше починає використовувати проти наших підрозділів вільно падаючі авіабомби. Це зумовлено тим, що позиції нашої армії біля Вугледару є найкоротшим напрямком до узбережжя Азовського моря.

Росіяни збільшили артилерійські обстріли Вугледара

Командир кулеметного взводу 72-ої ОМБР ім. Чорних запорожців Назарій Кішак розповів, що противник дійсно зменшив динаміку наступальних дій на Вугледар. Однак атаки на місто продовжуються. Якщо противник раніше проводив атаки середніми групами, то зараз росіяни ведуть розвідку боєм малими групами. Таким чином противник намагається виявити командні пункти, спостережні пункти та місцеперебування позицій української армії. Також, за словами Кішака, динаміка артилерійських обстрілів з боку противника не зменшується, а навпаки збільшується. Оскільки росіяни не можуть протидіяти українській піхоті, тому продовжуються тактику випаленої землі, знищуючи міста та села.


Бойові дії на Донеччині станом на 10 квітня.

Назарій Кішак також розповів про специфіку роботи кулеметного взводу 72-ої ОМБР ім. Чорних запорожців у Вугледарі. За його словами, противник намагається уникати прямих боїв з кулеметниками. Адже, як тільки розпочинається штурм українських позицій, кулеметники працюють перехресним вогнем з американських кулеметів Browning M2, через які противник інколи навіть не висувається з окопів. Назарій Кішак додав, що проблем з постачанням боєприпасів та боєкомплектів немає. Він наголосив, що комунікація з командуванням поліпшена, що дає змогу швидко реагувати на дії противника.

Він також додав, що авіація противника дуже активізувалась останнім часом в районі Вугледару. Систематично ворожа авіація працює по місту Вугледар та навколишніх населених пунктах. Такі вильоти противник здійснює декілька разів на день.

Дрони - одні із головних інструментів ЗСУ у війні проти Росії

Керівник відділу навчання ТОВ "КВАДРО.ЮА" Артем Платонов розповів, що їхня компанія займається більше імпортними зразками дронів, а також надають послуги з навчання, сервісу та ремонту дронів. Також компанія має фахівців, які моделюють та створюють власні прототипи дронів та співпрацюють з українськими виробниками.

Артем Платонов розповів, що за останній час у питанні постачання дронів з Європи є позитивні зрушення. Зокрема, було багато дронів, які залишились на кордоні. Проте зараз ситуація змінилась. Дрони активно завозять в Україну. За його словами, є також ряд позитивних зрушень у постачанні та оподаткуванні таких дронів. Він наголосив на тому, що зміни у постачанні та оподаткуванні стосуються і компонентів для дронів, що є важливою новиною.

збір коштів на дрони
Проєкт "Армія дронів" для Сил оборони України.

Артем Платонов розповів, що головний ресурс для розробки та виготовлення дронів надають волонтери. Він зазначив, що компанія у більшості випадків працює з готовими дронами. Також він зазначив, що у питанні розробки та проєктування дронів компанія отримує фінансування від держави. Платонов розповів, що ТОВ "КВАДРО.ЮА" співпрацює з проєкт "Армія дронів". Зокрема, фахівці компанії проводять навчання операторів. Хоча, як він зазначив, спочатку існували деякі бюрократичні моменти, проте співпрацю з керівниками проєкту вдалось налагодити.

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