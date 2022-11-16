Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

На конгресі Smart City Expo у Барселоні Київ отримав нагороду "World Smart City Award Special Recognition" за міський застосунок "Київ Цифровий".

Smart City Expo – це найбільша щорічна світова подія, де обговорюють досвід і досягнення в створенні "розумних" міст та відзначають найкращі інноваційні міста і проєкти.

"Цього року столицю України відзначили серед багатьох міст з різних країн світу. Київ отримав визнання за свої здобутки в розвитку системи "розумного" муніципального управління. На жаль, я не зміг отримати премію особисто, але незабаром вона вже приїде в Київ, – написав Віталій Кличко. – Не зважаючи на всі спроби агресора зламати нас, ми продовжуємо впроваджувати цифрові технології для забезпечення киян онлайн сервісами, для посилення безпеки, створення системи мобільності в місті. Нові виклики роблять Київ ще більш стійким, технологічним і сильним!".

World Smart City Awards — всесвітньо відома престижна премія, яка спрямована на визнання та підтримку інноваційних міських стратегій, проектів та ідей, які потенційно можуть вплинути на життя громадян і зробити наші міста стійкішими та інклюзивнішими.

9 квітня у мерії Києва пояснили, як через застосунок "Київ цифровий" повідомити про пошкоджені чи зруйновані об'єкти й особисті втрати внаслідок війни РФ проти України.

З 10 червня у застосунку "Київ цифровий" кияни знову можуть записатися в електронну чергу до ЦНАПу.

З серпня у застосунку "Київ цифровий" з'явилася можливість голосувати за електронні петиції.

15 листопада Київ потрапив до однієї із номінацій престижної міжнародної нагороди Smart City Awards.

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