Найрозумніше місто у світі: Київ отримав нагороду у конкурсі інноваційних міст
Київ отримав у Барселоні нагороду "World Smart City Award Special Recognition", яка спрямована на визнання інноваційних міських стратегій за застосунок "Київ Цифровий"
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
На конгресі Smart City Expo у Барселоні Київ отримав нагороду "World Smart City Award Special Recognition" за міський застосунок "Київ Цифровий".
Smart City Expo – це найбільша щорічна світова подія, де обговорюють досвід і досягнення в створенні "розумних" міст та відзначають найкращі інноваційні міста і проєкти.
"Цього року столицю України відзначили серед багатьох міст з різних країн світу. Київ отримав визнання за свої здобутки в розвитку системи "розумного" муніципального управління. На жаль, я не зміг отримати премію особисто, але незабаром вона вже приїде в Київ, – написав Віталій Кличко. – Не зважаючи на всі спроби агресора зламати нас, ми продовжуємо впроваджувати цифрові технології для забезпечення киян онлайн сервісами, для посилення безпеки, створення системи мобільності в місті. Нові виклики роблять Київ ще більш стійким, технологічним і сильним!".
World Smart City Awards — всесвітньо відома престижна премія, яка спрямована на визнання та підтримку інноваційних міських стратегій, проектів та ідей, які потенційно можуть вплинути на життя громадян і зробити наші міста стійкішими та інклюзивнішими.
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