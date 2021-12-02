Найважливіший бій у моїй кар'єрі, всі думки лише про Берінчика, - російський боксер поділився емоціями перед чемпіонським боєм проти українця

Про це повідомляє LuckyPunch.



За словами Чанієва, зараз всі його думки лише про Берінчика.



"Я знаю Дениса ще з аматорських часів. Він – фіналіст Олімпіади, а цього не кожен може досягти, я це чудово розумію. Тож у мене дуже серйозний та небезпечний опонент. Денис – дуже непростий боксер, бій із ним зараз – найважливіший у моїй кар'єрі. Якщо я виграю поєдинок із Берінчиком, для мене відчиняться багато дверей для того, щоб знову битися за титул чемпіона світу. Зараз для мене немає нічого важливішого, ніж виграти бій із Беринчиком", – сказав Іса Чанієв.



Бій Дениса Берінчика проти Іси Чанієва за титул WBO International у легкій вазі (до 61,2 кг) пройде 18 грудня у "Терміналі", який знаходиться у Броварах.



Берінчик мав вийти у ринг 27 листопада, але отримав травму під час підготовки. Той бій планували провести у Палаці спорту в Києві.



33-річний українець останній офіційний поєдинок провів у березні 2021 року. Берінчик здобув перемогу над Хосе Санчесом у 3-му раунді технічним нокаутом.



Денис Берінчик володіє титулом WBO International. Він провів 15 офіційних боїв і жодного разу не програвав.



На рахунку Чанієва 18 боїв, 15 перемог і 3 поразки.



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