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НАЗК ініціює санкції проти шести "алмазних" російських компаній

17 жовтня, 2023 вiвторок
17:22
Війна з Росією алмаз

Національне агентство з питань запобігання корупції ініціює санкції проти російських виробників обладнання для алмазовидобутку

Про це інформує пресслужба.

НАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції шість російських компаній, які виготовляють та постачають обладнання для видобутку та обробки алмазів:

  • АО "ИЦ "Буревестник" – один із найбільших у світі виробників рентгенолюмінесцентних сепараторів для алмазовидобувної промисловості. Розробляє та виготовляє спеціалізоване обладнання для АК "Алроса". За перше півріччя 2023 року компанія імпортувала товарів на загальну суму понад $500 тис. Також продукція підприємства експлуатується на алмазовидобувних підприємствах РФ, Анголи, ПАР, Лесото, Зімбабве.
  • АО "Светлана-рентген" спеціалізується на розробці та виробництві рентгенівських трубок, які застосовуються в алмазовидобувній індустрії. Продукцію підприємства на загальну суму понад $60 тис. на початку 2022 року АО "ИЦ "Буревестник" експортувало в ПАР в інтересах афілійованої компанії BVSA (PTY) LTD. За перше півріччя 2023 року компанія експортувала з РФ товарів на загальну суму понад $4,3 млн. Також за відповідний період компанія імпортувала товарів на понад $80 тис.
  • АО "Завод бурового оборудования" розробило в інтересах АК "Алроса" унікальну вибухозахищену підземну бурову установку ZBO U7ex, яка призначена для буріння дренажних, розвідувальних та технічних свердловин. За перше півріччя 2023 року компанія імпортувала у РФ товарів на понад $850 тис.
  • ОАО "Виогем" – один з найбільших комплексних профільних інститутів гірничої галузі в СНД. Підприємство розробило універсальну бурову установку УБД-8, призначену для підземного та наземного буріння різних видів свердловин,  яка використовується на гірничодобувних підприємствах, зокрема, "Алроса".
  • ПО "Кристалл" спеціалізується на огранюванні алмазів. Компанія є одним з найбільших виробників діамантів в Росії. За перше півріччя 2023 року компанія імпортувала товарів, зокрема обладнання для обробки алмазів та комплектувальників, на понад $600 тис.
  • ООО "Конструкторское бюро электрометрии" займається розробкою та виробництвом геофізичної апаратури. На початку 2022 року постачала вимірювачі питомого електричного опору ґрунту для компанії Alrosa (Zimbabwe) Limited.

Оскільки ці компанії не під санкціями, вони продовжують імпортувати обладнання та інші необхідні компоненти з інших держав, таких як Китай, США, Ізраїль, Бельгія, Індія.

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Застосування санкцій Україною має бути першим кроком до санкціонування цих компаній партнерами та припинення торгівлі.

НАЗК уже направило до Служби безпеки України пропозиції щодо введення санкцій проти нового списку "алмазних" компаній РФ.

  • Раніше НАЗК внесло одного з найбільших виробників та експортерів діамантів до переліку спонсорів війни. Індійська компанія Shree Ramkrishna Exports не припинила співпрацю з РФ.
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