НАЗК прибрала три компанії зі списків спонсорів війни

Нацагентство з запобігання корупції (НАЗК) вилучило зі списків міжнародних спонсорів війни вже три компанії. Про це "Еспресо" розповіла очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків НАЗК Агія Загребельська.

"Вилучаються компанії, що вийшли з російського ринку або взяли на себе чіткі зобовʼязання щодо виходу у вимірювальній перспективі. При цьому, якщо плани компанії змінилися або ми побачили протилежну тенденцію, компанія може бути знов внесена до переліку", – пояснила Загребельська.

Вперше від початку існування цього переліку агентство виключило компанію в червні цього року. Це провідна світова компанія з постачання суднового палива, ірландська Peninsula Petroleum Limited, яка довела, що виконала всі умови для цього.

Другим виключили зі списку угорський OTP Bank, а втретє це сталося днями: перелік спонсорів війни Росії проти України покинула компанія Shree Ramkrishna Exports (SRK). Цього індійського виробника та експортера діамантів, який цього року втричі збільшив закупку російських алмазів порівняно з 2021-м, агентство внесло до переліку у вересні, а вже в жовтні її вилучили зі списку.

"Компанія вийшла з офіційною заявою, де зазначила, що буде дотримуватись міжнародних зобов’язань та не співпрацюватиме з російськими підсанкційними суб’єктами", – пояснило НАЗК, підкресливши при цьому, що санкційні механізми стосовно обмеження закупок російських алмазів все ще мають прогалини. Наприклад, необроблені російські алмази змішують з іншими алмазами, а далі продають як "змішані".