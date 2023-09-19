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НАЗК пропонує накласти санкції на 14 російських імпортерів німецьких верстатів SPINNER

19 вересня, 2023 вiвторок
16:27
Війна з Росією На фото: спонсорування війни

Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує долучити до списку кандидатів на міжнародні та українські санкції 14 російських імпортерів німецьких верстатів SPINNER для танків ворога

Про це інформує пресслужба.

"Рішення було прийнято після отримання інформації про доставлення з виробничих потужностей заводу в Туреччині універсального оброблювального центру (верстату) німецького виробника SPINNER для російського АТ "Серовский механический завод" (СМЗ). Росії потрібен цей верстат для реалізації програми з нарощування виробництва осколково-фугасних снарядів для російських танків, які потім використовуються у війні проти України", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що Росія не має достатньої технологічної бази для виробництва своєї зброї й залежить від обладнання країн G7, яке вона купує за допомогою посередників. Це обладнання дозволяє РФ продовжувати військові дії, коли їй не вистачає боєприпасів. Ворог забезпечує себе не тільки верстатами, але й запчастинами, інструментами, програмами та рідинами для них.

Верстат німецького виробника SPINNER був відправлений з Туреччини й має надійти до російського військового заводу в кінці вересня. Російська фірма "Юмак" виступає як імпортер.

НАЗК повідомило Федеральне міністерство економіки та технологій Німеччини та компанію SPINNER, що цей верстат фактично призначений для російської армії й буде використовуватися для виробництва боєприпасів країни-агресорки.

Постачання обладнання Spinner до Росії зросли більш ніж на 500% після початку повноцінної агресії у 2022-2023 роках.

Серед компаній, які також допомагають ворогу в обході санкцій потрапили до списків кандидатів на санкції товариства з обмеженою відповідальністю:

  • "МАШИН ГРУПП"
  • "МАШЭКС-СЕРВИС"
  • "ВЕГА – ОМ"
  • "АВБИС"
  • "НОВОКОМ"
  • "ИТБ СЕРВИС"
  • "АРТ-МЕХАНИКС"
  • "ДВКЦ"
  • "ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ"
  • "НЕВИЗ"
  • "ШПИННЕР ТЕХНОЛОДЖИ"
  • "КАММАРКЕТ"
  • "ШПИННЕР"
  • "ЮМАК".

Останні рішення НАЗК

Станом на 16 червня у перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК було внесено 29 компаній. Серед них, зокрема, китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank InternationalBonduelle, французька мережа Auchan, німецька Metro та інші компанії.

7 вересня турецька група Şişecam, яка займається виробництвом скла та хімікатів, також потрапила до списку міжнародних спонсорів війни Національного агентства України з питань запобігання корупції. Компанія не припиняє торгівлю з Росією і є найбільшим постачальником на російський ринок. 

Світ
Росія
Туреччина
Німеччина
російська армія
НАЗК
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