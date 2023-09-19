НАЗК пропонує накласти санкції на 14 російських імпортерів німецьких верстатів SPINNER

Про це інформує пресслужба.

"Рішення було прийнято після отримання інформації про доставлення з виробничих потужностей заводу в Туреччині універсального оброблювального центру (верстату) німецького виробника SPINNER для російського АТ "Серовский механический завод" (СМЗ). Росії потрібен цей верстат для реалізації програми з нарощування виробництва осколково-фугасних снарядів для російських танків, які потім використовуються у війні проти України", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що Росія не має достатньої технологічної бази для виробництва своєї зброї й залежить від обладнання країн G7, яке вона купує за допомогою посередників. Це обладнання дозволяє РФ продовжувати військові дії, коли їй не вистачає боєприпасів. Ворог забезпечує себе не тільки верстатами, але й запчастинами, інструментами, програмами та рідинами для них.

Верстат німецького виробника SPINNER був відправлений з Туреччини й має надійти до російського військового заводу в кінці вересня. Російська фірма "Юмак" виступає як імпортер.

НАЗК повідомило Федеральне міністерство економіки та технологій Німеччини та компанію SPINNER, що цей верстат фактично призначений для російської армії й буде використовуватися для виробництва боєприпасів країни-агресорки.

Постачання обладнання Spinner до Росії зросли більш ніж на 500% після початку повноцінної агресії у 2022-2023 роках.

Серед компаній, які також допомагають ворогу в обході санкцій потрапили до списків кандидатів на санкції товариства з обмеженою відповідальністю:

"МАШИН ГРУПП"

"МАШЭКС-СЕРВИС"

"ВЕГА – ОМ"

"АВБИС"

"НОВОКОМ"

"ИТБ СЕРВИС"

"АРТ-МЕХАНИКС"

"ДВКЦ"

"ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ"

"НЕВИЗ"

"ШПИННЕР ТЕХНОЛОДЖИ"

"КАММАРКЕТ"

"ШПИННЕР"

"ЮМАК".

Останні рішення НАЗК

Станом на 16 червня у перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК було внесено 29 компаній. Серед них, зокрема, китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, Bonduelle, французька мережа Auchan, німецька Metro та інші компанії.

7 вересня турецька група Şişecam, яка займається виробництвом скла та хімікатів, також потрапила до списку міжнародних спонсорів війни Національного агентства України з питань запобігання корупції. Компанія не припиняє торгівлю з Росією і є найбільшим постачальником на російський ринок.