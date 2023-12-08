НАЗК створило першу у світі базу даних іноземних компонентів у зброї РФ

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

База вже налічує понад 2 тисячі компонентів, що використовуються Росією та Іраном у різних безпілотниках, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та інших видах озброєння та військової техніки.

Наразі в ній вказується інформація про іноземні компоненти, виявлені у російському та іранському озброєнні, яке використовується окупантами від початку широкомасштабної військової агресії проти України.

"Демократичний та цивілізований світ має об'єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до агресорів. Тільки так ми здатні гарантувати мир, безпеку та стабільність на глобальному рівні. Саме з цією метою було створено єдину базу даних компонентів", - зауважують в агентстві.

Голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що розкриття шляху тисяч компонентів від виробника до рук убивць є "масштабним завданням для будь-якого державного органу".

У створенні бази брали участь тисячі журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та інших.

У НАЗК додали, що розділ "Іноземні компоненти зброї" регулярно оновлюватиметься і вдосконалюватиметься. У планах - додавання можливості підписки на оновлення списку.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить РФ, біло виявлено у двох виробах - це ракети "Іскандер" та "Кинжал". Крім того, іноземні компоненти є і в російській авіації.

База доступна за цим посиланням.