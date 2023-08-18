Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"Так, у серпні минулого року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи НАБУ виявили та вилучили майже 600 тис. грн, 230 тис. дол. США та 650 євро. Обшук здійснювався у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, до якого ймовірно причетний секретар міськради", - розповіли в Агентстві.

Там зазначили, що Куртєв у відповідь на запит НАЗК заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру, однак антикорупціонери дістали докази того, що він таки користувався зазначеним житлом (про це свідчать покази свідків і записи з камер відеоспостереження), а вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ним у законний спосіб.

"У виправленій декларації за 2020 рік Куртєв вказав, що грошових активів не має, а відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків свідчать, що його доходи за 2021 та 2022 роки не дозволяли накопичити вилучену суму", - розповіли в НАЗК.

"Помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли", - додали у пресслужбі.

Таким чином, Куртєв набув необґрунтовані активи у 9 млн 31 тис. грн, що перевищує його законні доходи, резюмували в НАЗК.

Свої висновки за результатами моніторингу способу життя Куртєва НАЗК надіслало НАБУ для подальшого розслідування.

Реакція Куртєва

В.о. мера Запоріжжя заявив, що антикорупційні органи було введено в оману, а він готовий співпрацювати зі слідством.

"Наразі ми не мали змоги ознайомитись з висновком НАЗК, тож посилаємо офіційний запит для ознайомлення. У будь-якому випадку я готовий до співпраці з детективами НАБУ для повного та швидкого з'ясування ситуації", - написав Куртєва у Telegram.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.