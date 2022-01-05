НБУ підвищив курс долара на 5 січня
На середу, 5 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 27,29 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 30,77 грн, 10 російських рублів - 3,62 грн.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,32 грн, продають - по 27,45 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27,32 грн до 27,39 грн, продажу - від 27,45 грн до 27,55 грн.
Напередодні, 4 січня, офіційний валютний курс становив 27,27 грн/$, 30,92 грн/євро, 3,6 грн за 10 російських рублів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.28
Купівля 27.28Продаж 27.55
-
EUR
Купівля 30.69Продаж 31.14
- Актуальне
- Важливе