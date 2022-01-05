НБУ підвищив курс долара на 5 січня

Про це йдеться на сайті НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30,77 грн, 10 російських рублів - 3,62 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,32 грн, продають - по 27,45 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27,32 грн до 27,39 грн, продажу - від 27,45 грн до 27,55 грн.







Напередодні, 4 січня, офіційний валютний курс становив 27,27 грн/$, 30,92 грн/євро, 3,6 грн за 10 російських рублів.



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