НБУ увів в обіг пам’ятну монету, присвячену поетові-гумористу Павлові Глазовому

Про це інформує Музей грошей Національного банку України.

"Національний банк, продовжуючи серію "Видатні особистості України", 28 грудня 2022 року вводить в обіг пам’ятну монету "Павло Глазовий", присвячену одному з найпопулярніших українських поетів-гумористів, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреату премії імені Остапа Вишні (1988 рік), першому лауреату премії імені Петра Сагайдачного (1996 рік) – Павлу Прокоповичу Глазовому", – пише пресслужба.

Двогривневу монету виготовили з нейзильберу: маса – 12,8 г, діаметр – 31,0 мм, тираж – 30 000 штук. Повідомляється, що категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", а гурт монети – рифлений.

На аверсі на дзеркальному тлі розміщений напис півколом "Україна", праворуч – малий Державний герб та рік карбування монети – 2022. У центрі на тлі стилізованої розкритої книги – крісло-гойдалка, над яким пролітає муза митця (поета-сатирика), праворуч театральні маски, які символізують театр життя, в якому поет викриває і висміює негативні явища. А внизу півколом номінал монети, праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети розміщено на тлі підручника в шаржовому стилі – портрет поета-гумориста, навколо написи: Усмішки, Байки, Гуморески. Ліворуч та праворуч на дзеркальному тлі – образи героїв його гуморесок, а внизу ім'я та роки життя поета – 1922-2004.

Нацбанк увів в обіг двадцятигривневу монету, присвячену 300-річчю українського філософа Григорія Сковороди.

19 грудня Ощадбанк презентував ексклюзивну серію із п'яти монет: Русскій воєнний корабль, Чорнобаївка, Тракторні війська, Україна в моєму серці та Паляниця.

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